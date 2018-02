Notícias bombásticas

Publicado pela 1ª vez em 26/05/2009

O doido dirigente da Coreia do Norte resolve mostrar força, explode umas bombas como teste e assusta o planeta. Em todo o mundo, governantes condenam a ação. E é só. Nada de mudar o bombardeio da vida diária. Aqui, bem longe das explosões de tirania, temos os nossos próprios assuntos explosivos.

A Justiça ouve depoimentos no famoso caso do Mensalão. Apesar do nome pomposo, é só uma bomba de efeito leve, que não deve provocar maiores conseqüências. No máximo um buscapé.

Nosso vizinho Hugo Chávez chega para mais uma visitinha. Desta vez, anda preocupado com a crise naqueeeeeele país e espera levar dinheiro para casa. Já está tudo programado. Primeiro, vem o discurso com metralhadora giratória. Depois, os rojões para comemorar.

Mas a notícia mais discutida não é nenhuma dessas aí, que viraram um estampido de nada. A bomba, bomba, bomba das últimas horas está na boca do povo, entre todas as torcidas e divide opiniões. Tem gente detonando contra e a favor. O artilheiro Obina, que não marca há 17 jogos (ou quase seis meses), acaba de chegar ao Palmeiras. Só falta saber se vai explodir do lado certo. Bum!

