No tapete vermelho

Publicado pela 1ª vez em 12/03/2010

Até que enfim é sexta-feira, o dia de entrar com o pé direito no fim-de-semana e deixar tudo para trás. Mantendo a tradição deste espaço, vamos à indicação de bons filmes, longe das más notícias e com garantia de divertimento.

A primeira é a comédia econômica QUERIDA, ENCOLHI AS FINANÇAS. A história mostra um governante à beira-mar, vendo marolinhas. De repente, chega uma ressaca daquelas, mas ele mantém o otimismo, diz que navegar é preciso e garante que o país não ficará a ver navios.

Ainda na linha do besteirol, vale conferir o engraçadíssimo CORRA QUE A ELEIÇÃO VEM AÍ, que apresenta a saga de um candidato e uma candidata loucos por votos. Os dois saem por aí inaugurando obras prontas, quase prontas, quase, quase prontas e quase, quase, quase prontas. Mas são os sorrisos espontâneos de cada um que dão a maior mão-de-obra.

Para quem prefere um drama, a dica é O PACIENTE BRASILIANÊS. Um político vai para a prisão e come o panetone que o diabo amassou. Ele passa por exames médicos, mas a parte mais importante do corpo, o bolso, ainda tem saúde para dar e vender.

Com essas superproduções caríssimas, os argentinos que se cuidem. No ano que vem, vamos virar o jogo do Oscar e puxar o tapete vermelho deles.

