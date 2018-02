Publicado pela 1ª vez em 24/08/2009

Começou a segundona e tem gente reclamando do fim de semana de frio e chuva. Quanta insensibilidade! Será que ninguém percebeu que tudo estava azul?

Aqui neeeeeeeste país, por exemplo, não surgiu nenhum escândalo político novo. Tudo azul para santinhos do pau oco, que descansaram em paz.

E naqueeeeeeele país, o presidente Obama finalmente conseguiu viajar com a família para uma semana de férias depois de sete longos meses de trabalho. Ele merece porque o céu cinzento da crise já começa a se abrir. Aos poucos, vai ficando tudo azul.

No esporte, azul total. Rubinho voltou a vencer e esqueceu aqueles tempos da Ferrari, em que ficava vermelho de raiva. Tudo azul agora.

O vôlei feminino deu show de novo. Já faz tempo que aquela história de amarelar na decisão ficou para trás. É só azul.

Ah, o céu também voltou a ficar limpinho para o Palmeiras, líder do Brasileirão. O time reencontrou a vitória depois de levar uns roxos dos adversários. Tudo azul, a começar pela nova camisa. Bem, quase tudo. O Goiás ganhou e encostou mais uma vez. Tinha que ter um verde pra atrapalhar!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.