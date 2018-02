Natal gordo, bem gordo

Publicado pela 1ª vez em 24/12/2009

Muitos meninos se comportaram mal neste ano e talvez não mereçam ganhar presente de Papai Noel. Apesar disso, terão uma ceia farta, sem motivos para chororô.

Um deles nem vai colocar a meia na janela à espera do presentinho. O rapazinho já encheu de dinheiro a companheira inseparável do chulé e não precisa de mais nada.

Outro não vai querer ver panetone pela frente. Ele já abocanhou muitas guloseimas ao longo do ano e distribuiu as sobras para muita gente. Agora, anda meio sumido.

Mas a turma mais feliz é formada por 594 moços e moças. Eles não precisam do Bom Velhinho porque já estão com o saco bem cheio. Acabaram de embolsar o 13º salário e ainda vão engolir o 14º e o 15º.

É gente que diz “ho, ho, ho” o ano inteiro ganhando auxílio-paletó, auxílio-cueca, auxílio-meia e nunca recebe uma malha fina!

Mas como hoje é Dia Universal do Perdão, vamos deixar isso de lado e dar mais uma chance aos que erraram sem transformá-los em alvos preferenciais:

– Perdão, Papai Noel, o senhor pode nos emprestar essas botas?

………

A todos que freqüentaram este espaço e compartilharam tantos momentos diários comigo no rádio e na web, desejo um Feliz Natal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.