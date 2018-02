Não sei, não

Publicado pela 1ª vez em 19/04/2010

Os principais nomes dispostos ao sacrifício de comandar este país já se apresentaram para a disputa, mas por enquanto o mais falado é justamente o mais despretensioso de todos.

É um sujeito que não está nem aí para os adversários, não tem planos de governo e ainda assim consegue ser lembrado mesmo sem ter uma verbinha sequer para a campanha.

Ele ainda não fez nenhuma promessa eleitoral gratuita. Despreocupado, também não saiu por aí inaugurando obras ou aparecendo ao lado de padrinhos populares. Está absolutamente tranquilo e lidera as pesquisas com folga, à frente de medalhões muito mais conhecidos. É uma incógnita total e nem por isso deixa de estar na boca do povo.

É só olhar os últimos números direito para entender o recado. Quando os pesquisadores perguntam quem é o preferido, o mais votado, disparado, é esse tal de “Não Sei”. Os sabidos só aparecem bem atrás. Pode não ser uma escolha sábia, mas quem sabe, sabe. Muita sabedoria para os bons entendedores.

