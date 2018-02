Nada de porcaria

Publicado pela 1ª vez em 30/04/2009

Há dois potentes vírus da gripe suína circulando pelo planeta. Um é aquele que causa febre alta, dores no corpo, tosse e irritação nos olhos. Se não for combatido corretamente, pode até matar. O outro, também perigosíssimo, começa com um sintoma despretensioso, mas que logo contamina todo mundo.

O primeiro sinal é uma frase boba, às vezes só pra puxar conversa:

– Você viu essa tal de gripe dos porcos?

– É.

Ao dar a resposta, a pessoa já está infectada e habilitada a ser transmissora da paranóia. Os mais desesperados veem alguém espirrar e já entram em pânico.

Mas os piores são os despreocupados, que fazem piadinhas e não percebem o contágio pelo vírus do alarmismo. A gracinha geralmente começa com uma referência ao Palmeiras.

Enquanto não se percebe que focinho de porco não é tomada, surgem medidas extremas, como a do Egito, que ordenou a matança de suínos mesmo sem eles terem dado um atchim sequer.

Aqui no Brasil, o ministro da Agricultura já decidiu dar uma resposta à altura: vai convidar o presidente “deeeeeeste país” para comer um porco no rolete. De um jeito ou de outro, sobra para o coitado do animal. Ainda bem que o Palmeiras escapou do abate ontem. Ih, peguei o vírus da bobeira!

