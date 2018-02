Mulher, O Filme

Publicado pela 1ª vez em 08/03/2010

Ainda no embalo do Oscar 2010, chegamos a mais um Dia Internacional da Mulher. Apesar dos cumprimentos e de alguns presentinhos, a rotina feminina vai ser a de um dia como outro qualquer.

Elas farão vários papéis: esposa, mãe, dona-de-casa, educadora, motorista, funcionária, chefe, patroa, conselheira, ouvidora de problemas, atleta e depois de tudo isso aquele papel… muuuuuuito interessante. E o Oscar de melhor atriz vai para…

Há também aquelas que só pensam na vida de todos da família, tomam decisões, buscam os melhores ângulos e fazem tudo por um final feliz. Oscar de direção para elas.

Outras gostam de planejar histórias para todos que amam, fazer de tudo para que virem realidade e ainda imaginar um fundo musical. Essas merecem dois troféus: melhor roteiro e melhor trilha sonora.

E existem ainda as que querem ver todos alegres, bem-vestidos e num belo lugar. São as vencedoras nas categorias animação, figurino e fotografia.

Isso sem contar as que se arriscam para proteger as crias e ainda atacam de malabaristas e equilibristas. É o Oscar de efeitos especiais.

Mas só se fala nisso hoje? Será que nós, homens com h, não merecemos nada? Não, porque já ganhamos os melhores prêmios. E não adianta fazer cara de estatueta! Então, muita força para ficar bem na fita!

