Moral em alta

Publicado pela 1ª vez em 27/04/2010

O Ministério da Saúde alerta: a dança e o sexo seguro podem ser dois santos remédios para combater a hipertensão, que atinge 63% das pessoas com 65 anos ou mais. Mas não adianta sair por aí só pensando naquilo o tempo todo e deixar de lado outros hábitos saudáveis.

Manter a calma também é fundamental para aliviar a pressão. Para começar, quem está numa faixa etária um pouco mais avançada não deve se preocupar com o aumento da aposentadoria que está sendo empurrado com a barriga. É só deixar pra lá e esperar. A dança e a sacanagem estão garantidas.

Nada de reclamar dos preços dos remédios, que acabaram de subir. Também não vale ficar bravo com o reajuste do plano de saúde. E só relaxar e… É mais um caso em que vai haver dança e sacanagem.

E para se distrair, vovôs e vovós devem aproveitar e viajar de graça em ônibus e trens, curtindo a paisagem enquanto algum dorminhoco está esparramado no assento preferencial. É muita dança e sacanagem na sola do pé.

O ministro da Saúde não tem com o que se preocupar. Quem tem cabelos brancos já está acostumado e vacinado. É muita dança e sacanagem na vei

