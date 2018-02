Modelo exportação

Publicado pela 1ª vez em 28/01/2010

O mundo começa a se render ao talento brasileiro e já tenta nos copiar. Nossos exemplos nos quesitos graça, originalidade e desenvoltura são inquestionáveis e causam admiração e inveja.

A cada dia, surgem novas tentativas de fazer igual, mas por mais que insistam e que tenham vantagens econômicas e tecnológicas, ainda não conseguiram nos alcançar.

Esse pessoal ouve as notícias e sai por aí achando que tem capacidade de agir do mesmo modo sem nenhuma vergonha nem cerimônia. Os despeitados acham que basta ter vontade e não entendem que só conquistamos tal reputação à custa de muito investimento, comprometimento, treinamento e uma boa dose de descaramento.

Mas o lado bom dessa história é que o planeta finalmente começa a perceber que não somos apenas o país do futebol, o país do carnaval, o país das mulheres bonitas e o país das belezas naturais.

Os gringos tentam nos imitar, mas não têm a mesma ginga. O último que se deu mal foi um alemão, preso na Nova Zelândia por fazer contrabando de 44 lagartixas na cueca. Os bichinhos estavam acondicionados numa pochete, coitados.

O espertinho vai pagar multa equivalente a 6 mil e 400 reais e passar três meses e meio na cadeia. É o que dá ser amador e não um profissional de encantos mil, mil, mais mil e mais mil, até chegar aos milhões. Quem não tem competência que use a cueca como peça íntima, ora bolas!

