Minha gratidão aos candidatos

Estamos na reta final da campanha eleitoral e, desde já, quero apresentar uma reverência especial aos candidatos. Sim, preciso ser honesto e fazer isso para ficar em paz com a minha consciência.

Agradeço aos dois pelos maravilhosos momentos proporcionados em nossos contatos diários pelo rádio, durante o horário eleitoral. Todas as manhãs, indo ao trabalho, deixo de acompanhar as informações de trânsito da querida Juliana Verboonen às 7 horas, quando eles invadem o dial.

Graças aos nobres postulantes a servir o povo, tenho ouvido belas mensagens que me trazem emoções, reflexões e muito prazer. Meu pensamento até viaja para outros lugares nunca antes visitados pelo AEROLULA. É puro sonho!

Lindas palavras entram pelos meus ouvidos, ficam instaladas no coração e deixam a cabeça livre, leve e solta. São manifestações de amor, carinho, saudade, sentimentos sinceros, alegria e vontade de estar juntinho de alguém. Outras mexem com a imaginação, a alma e até o corpo, mesmo enquanto estou dirigindo. É uma sensação gostosa de “love is in the air” que voltei a ter, oferecida pelos dois candidatos.

Sim, eles me fizeram remexer lá no fundo em busca do que realmente interessa na vida. Foi uma verdadeira garimpagem para reencontrar valores que estavam adormecidos há algum tempo. Remexi mesmo. Remexi lá no fundo. Lá no fundo das gavetas de preciosidades.

De lá, resgatei meus velhos CDs. Agradeço de peito aberto aos dois candidatos por me permitirem a redescoberta de gente como Sá & Guarabyra, Flávio Venturini, Queen, Elvis, Bocelli e tantos outros.

Obrigado, queridos concorrentes ao projeto “Meu Palácio, Minha Vida”. Sou grato do fundo do coração. Não, não é preciso dizer “de nada” porque não vou ouvir. Não se sintam tão donos assim. A única “dona” que aceito é de Sá & Guarabyra.

