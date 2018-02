Micareta de agosto

Publicado pela 1ª vez em 18/08/2009

O presidente deeeeeeeeeste país está bravo com a folia fora de época no Senado. Ele acha que estão fazendo carnaval com coisa que não dá samba. Pode não dar, mas é um desfile de fantasia atrás do outro.

No sambódromo, ou melhor, no plenário, um homem conhecido pelo bigode que cultiva desde sempre se diz vítima de uma campanha nazista de perseguição.

Humilde, ele dispensa o quesito luxo e diz que economiza diárias de hotéis para ficar num apartamentozinho de apenas 85 metros quadrados.

O desfile de fantasias prossegue, com um senador cabeludo. Ele joga para a arquibancada e pede uma raspada nos salários de quem só vai lá pra fazer discurso e beber água e cafezinho.

Aos gritos, surge outro dizendo que ali estão todos no inferno. Não deixa de fazer sentido: tem muito projeto cozinhando no caldeirão.

A comissão julgadora se reúne para uma avaliação difícil porque todos são hours concours em fantasia. A palavra final fica com o presidente do grupo, que conclui: foi tudo ilusão de ética. Dez! Nota dez!

