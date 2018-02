Mestres da magia

Publicado pela 1ª vez em 18/02/2010

Não dá para entender esse carnaval todo em torno da Unidos da Tijuca. Tudo bem, a escola fez bonito mesmo com um enredo cheio de segredos e apresentou até mágica no sambódromo. Mas isso não é novidade, gente! Outras agremiações já fazem isso há muito mais tempo e com maior profissionalismo.

Uma delas é a Unidos da Desculpa, formada por parlamentares ilusionistas que somem durante o Carnaval e só reaparecem duas semanas depois. O líder do grupo diz que não adianta marcar votação porque ninguém vai. Está todo mundo desfilando no Grupo de Recesso.

Outra escola maravilhosa é a Acadêmicos da Mamata. Em sucessivas exibições, os passistas fazem truques de multiplicação de salários, verbas indenizatórias e infinitos benefícios, como o auxílio-fantasia. Tudo na mais perfeita harmonia.

Só que neste ano, a grande sensação foi a Império da Bufunfa. As mágicas dos componentes dessa escola são insuperáveis. Eles escondem dinheiro na meia e na cueca e ninguém mais acha! O espetáculo é impressionante: todos recebem comissão de frente e fazem grandes evoluções patrimoniais!

Precisamos enfrentar esses carnavalescos com muito samba no pé. Que venha a Mocidade Independente de Blablablá!

