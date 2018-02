Mania nacional

Publicado pela 1ª vez em 19/10/2009

O fim de semana foi cheio de emoção graças ao grande esporte nacional. Ele é o preferido das massas e mexe com todo mundo mesmo.

Outras práticas ganham destaque de vez em quando e até atraem a atenção da torcida, mas nem sempre conseguem contagiar as multidões.

É um esporte que exige muito envolvimento, vontade sem limites e participação coletiva. Também traz algum desgaste físico, mas o principal é ter muita concentração e foco firme no objetivo a ser alcançado.

Tem gente que tenta disfarçar e finge não se preocupar, como se estivesse acima do bem e do mal. Só que de repente se revela e não consegue manter o falso distanciamento.

É um esporte democrático, que iguala todas as classes sociais. Às vezes dá certo, às vezes não. Por isso, o importante é seguir em frente e não perder amizades. Secada é assim mesmo. Quem seca acredita até o último momento. Afinal, secada só acaba no apito do juiz ou quando é dada a bandeirada. Então, até a próxima. Pensamento negativo, gente!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.