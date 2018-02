Luz que se paga e apaga

Publicado pela 1ª vez em 17/03/2010

Surgiu uma luz de esperança no horizonte do consumidor condenado à escuridão das desculpas sem sentido e dos gerúndios do tipo “vamos estar providenciando”.

Duas empresas cheias de energia para cobrar a conta acabam de ser autuadas para o pagamento de multas de até R$ 3,2 milhões pelos constantes cortes e pela irritante demora na normalização do fornecimento.

É claro que elas não ficarão paradas como poste e poderão se defender e recorrer até a última chama para escapar da punição. A multa não será cobrada na velocidade da luz, mas pelo menos já é um fiozinho de possibilidade.

Já passou da hora de fazer os donos da luz saírem das trevas do desligamento sem prazo para solução. Espera-se que agora, sob a ameaça de terem o dedo enfiado na tomada, fiquem com a cabeça mais iluminada e com atitudes mais acesas. Nossos dedos cansados de apertar o interruptor agradecem pela lâmpada que se acendeu nas mentes das autoridades de plantão. As velas já estavam se derretendo com a cabeça quente, assim como as contas, que nunca atrasam nem se apagam.

