Livre para sapatear

Publicado pela 1ª vez em 15/09/2009

O homem que foi preso descalço ganhou a liberdade hoje no Iraque e já pode caminhar livremente. As sapatadas na direção do então presidente daqueeeeeele país fizeram o rapaz virar um herói.

O futuro dele ainda é incerto, mas já se sabe que não será um pé-rapado. Propostas de emprego podem deixá-lo muito bem calçado.

Presentes e recompensas também foram ofertados e ele poderá entrar de sola numa vida mais promissora. Pais admiradores querem tê-lo como genro e já há candidatas a entrelaçar os pés com aquele que deu asas à imaginação de muita gente, sem meias palavras.

Multidões estão aos pés dele depois da façanha de se desprender das amarras de cadarços. Todos desejam aplaudi-lo com uma salva de palmilhas.

Cabe a ele agora olhar bem por onde pisa e tomar cuidado para não enfiar os pés pelas mãos. O sapato não deve ser uma arma, mas alguns homens pedantes deeeeeeeeste planeta precisam aprender com o chulé. É lá que o calo aperta. Haja firmeza para aguentar as buchas!

