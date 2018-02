Levando um chocolate

Publicado pela 1ª vez em 29/03/2010

A semana do chocolate começa recheada de boas intenções capazes de tirar muitos coelhos da cartola para felicidade e lambuzada geral da nação.

Homens e mulheres cheios de energia vão se derreter em busca do desejo supremo de nos servir com deliciosas propostas para adoçar a nossa língua.

Muitos vão deixar os atuais cargos para encarar uma barra muito mais suculenta, com gomos e mais gomos de promessas de encher os olhos, o coração, a boca, e os ouvidos. Isso sem contar os dedos, que vão ficar cobertos e melados.

Obras milagrosas vão surgir como brinquedinhos de criança para deixar a vida mais alegre. E o ovo do parlamento também vai trazer um novo código de ética com gostinho de quero mais.

Já podemos comemorar essa fartura toda. As embalagens são muito atraentes e coloridas. Não será fácil conter o pecado da gula. Mas, seja qual for a escolha, já dá para ter uma certeza: vamos levar um chocolate!

