Latido de palavra

Publicado pela 1ª vez em 17/08/2009

No chamado mês do cachorro louco, uma notícia chama a atenção dos amigos do Rex, do Duque, da Susi e da Miúcha. Os japoneses inventaram um aparelho capaz de traduzir latidos.

É uma coleira, que segundo au-au-au-autoridades no assunto tem um microfone que transforma a genuína manifestação canina em seis estados emocionais: alegria, tristeza, frustração, ameaça, necessidade e afirmação.

Os au-au-au-autores do grande invento já criaram duas versões do equipamento: em japonês e inglês. A mordida é de uns duzentos e poucos dólares, mas isso não impede o au-au-au-aumento das encomendas.

Com todo o respeito, acho isso uma tremenda bobagem. Não é necessário ter um tradutor de latidos pra entender o cachorro, que é um bicho au-au-au-autêntico. É só prestar atenção que a gente entende o que ele está falando.

O pobre animal é que precisa de um tradutor bom pra cachorro. Ele não compreende um comportamento típico do suposto melhor amigo do cão, que é falar uma coisa e fazer outra.

Ainda bem que não inventaram esse aparelho. Se entendesse tudo, o cachorro ia ficar com muita raiva. Al-al-al-alguém duvida?

