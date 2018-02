Já jorrou a liberdade

Publicado pela 1ª vez em 07/09/2009

Hoje é dia de reverenciar o grande libertador da Pátria, aquele que contra tudo e contra todos se levantou para proclamar a nossa independência.

No começo, muitos o viam com suspeita e até com indiferença. Achavam que ele era um desregrado por causa do comportamento explosivo feito gasolina. Outros o consideravam inacessível.

Os mais pessimistas diziam que o libertário levaria a nação ao fundo do poço. Os ácidos críticos não acreditavam que ele fosse capaz de romper com interesses estrangeiros.

Perseguidores implacáveis estavam sempre à espreita para prospectar algum novo escândalo capaz de causar a tão desejada abdicação daquele que reinava absoluto.

Mas nosso herói não se abalou com nada e cumpriu o papel dele antes que um aventureiro qualquer viesse nos explorar. Por isso, nesse dia histórico, ele merece ter o nome comprido pronunciado por inteiro. Salve Dom Pré-Sal do Fundo do Mar Petróleo Só Nosso Não Vem Que Não Tem Ninguém Tasca Sem Choro Nem Vela Passaporte do Futuro Independente… da Silva!

