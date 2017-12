Ideologia às moscas

No quarto, vejo a menina mais linda e inteligente do mundo diante do computador, esperando o início de mais uma aula do curso online pré-vestibular. Ela ainda não escolheu a faculdade, mas diz que será “alguma coisa na área social”. Numa rápida conversa, nosso assunto foram as manifestações contra e a favor disso que está aí, cada uma com seus interesses nesse mundinho pequeno do “nós” contra “eles”.

Foi o suficiente para despertar, sem falsa modéstia, minha (ainda, por enquanto, não sei até quando) boa memória. Ela recebeu o reforço de algumas anotações que achei por acaso ao procurar documentos para declarar o meu impostão de rendinha.

Então, quase sem querer, acabei fazendo este teste rápido. Quem quiser se arriscar… Basta apontar o autor de cada uma das frases abaixo:

“Pode-se até chegar ao impeachment, a partir do que for apurado”. Quem disse isso?

( ) Algum golpista qualquer de hoje.

( ) Algum “aliado” fazendo ameaça velada em troca de uma boquinha.

( ) Algum promotor querendo aparecer.

( ) Luiz Inácio Lula da Silva, em 1999, sobre FHC, o poderoso da época.

“Qualquer deputado pode pedir à Mesa da Câmara a abertura de processo contra o presidente da República. Dizer que isso é golpe é falta de assunto”.

( ) Algum defensor do quanto pior, melhor.

( ) Algum oposicionista sem projeto.

( ) Algum jornalista falastrão.

( ) José Dirceu, presidente do PT, em agosto de 1999, negando o golpe.

“Onde está escrito que as pessoas não podem gritar renúncia? O presidente vai baixar uma medida provisória dizendo as palavras de ordem que podem ser ditas em manifestações públicas?”.

( ) Algum estudioso da Língua Portuguesa.

( ) Algum debatedor de boteco.

( ) Algum integrante da mídia golpista.

( ) José Genoíno, líder do PT na Câmara, em agosto de 1999.

“Ou se faz um sistema parlamentarista no Brasil ou se dá um golpe de Estado”.

( ) Algum puxa-saco do governante de plantão.

( ) Algum acadêmico analisando a conjuntura atual.

( ) Algum palestrante muito bem pago.

( ) Francisco Weffort, ministro da Cultura em 1999, ao criticar o slogan “Fora FHC”.

“É a marcha dos que têm rumo. O rumo dos que querem mudar essa política econômica causadora do desemprego e da miséria”.

( ) Algum líder coxinha.

( ) Algum marqueteiro esperto.

( ) Algum perfil fake em rede social.

( ) João Vaccari Neto, Vice-presidente Nacional da CUT, em 1999, falando sobre a Marcha dos Cem Mil, seguindo para Brasília.

“Respeitem os resultados das urnas onde o povo escolheu quem vai dirigir o País”.

( ) A presidente atualmente de plantão.

( ) O padrinho da presidente atualmente de plantão.

( ) Algum ministro da atual presidente de plantão.

( ) FHC, o presidente de plantão em 1999.

“Renúncia é um gesto de grandeza”.

( ) Algum compositor de samba-canção.

( ) Algum título de editorial de jornal.

( ) Algum manifestante de panelaço.

( ) Lula em 1999 sobre FHC e FHC agora sobre Dilma.

Molezinha essa prova. É tudo notícia velha que parece nova. Quem hoje é “nós” ontem já foi “eles”. E vice-versa. Qualquer um que não seja mal-intencionado acerta tudo e passa no exame. Vale também passar outra coisa: repelente. Tem muito mosquito se revezando nas picadas por aí. Esse é o tipo de bicho que vê teoria da conspiração em tudo e tem um forte instinto de sobrevivência. Ele adora gente limpa e, de preferência, parada. Bem parada.