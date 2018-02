I-NA-CRE-DI-TÁ-VEL!!!

Publicado pela 1ª vez em 20/10/2009

Acontecimentos estranhos e nunca antes imaginados provocam estupefação nos meios políticos deste país. Estão todos boquiabertos com as revelações bombásticas que acabam de ser feitas.

Primeiro, o Tribunal de Contas da União descobriu desperdício de dinheiro público no programa de moradia dos deputados federais. Para surpresa geral, o TCU recomenda a redução dos gastos com os tetos sobre tão ilustres cabeças.

Outra notícia absolutamente inesperada vem do Senado. A oposição tenta instalar uma CPI e os governistas não querem. Já há adesões suficientes para a investigação. Só que, acredite se quiser, tem gente que assinou e pode retirar o nominho do papel. Lá, à meia-noite, alguns sonhos viram abóbora.

E para completar o quadro de fatos inacreditáveis, a Justiça resolve cassar os mandatos de treze vereadores paulistanos. Eles teriam recebido doações irregulares para as campanhas!!!

Estamos todos de queixo caído! É muita coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo. Precisamos com urgência de um super-herói. Sunga vermelha, onde está você? Não nos deixe com as calças na mão!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.