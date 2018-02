GRITE contra a GRANA

Publicado pela 1ª vez em 27/02/2009

Chega de Carnaval! Já é hora de mudar de assunto! O problema é que nossos foliões parlamentares não deixam e insistem no refrão. A festa já acabou, mas o Grêmio Recreativo “Aumenta Nóis Aí”, também conhecido como GRANA, quer repetir aquele samba da verba indenizatória e já pôs o bloco na rua num enredo contra o fim do benefício de 15 mil reais por mês, que engorda feito Rei Momo o salário de 16 mil e 500. O deputado Jair Bolsonaro resolveu ir sem fantasia na comissão de frente e falou pelos colegas que escondem a cara atrás da máscara. O título da história é grande e digno de um samba-enredo: “As desventuras do deputado que não mama no governo, só recebe doações de campanha porque é bonito e fez o filho ser político para ganhar algum também”.Vamos reagir criando a nossa escola: Grêmio Recreativo “Isso Tá uma Esbórnia”, ou simplesmente GRITE. Pelo menos de sambar a gente entende.

