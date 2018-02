Grandes marcos da história

Publicado pela 1ª vez em 13/05/2009

O assunto “São Marcos” já se esgotou. Tudo que ainda se possa falar sobre ele, ainda é pouco. E há outros temas importantes que nos deixam na marca do pênalti.

Comecemos pela intenção do governo de mexer na poupança para conter os grandes investidores que fogem de outras aplicações:

Quando surge o governo imponente

No banco em que o poupador o aguarda

Sabe bem o que tem na conta da gente

Que a dureza contra o especulador não tarda

Outra notícia importante é que o Senado, finalmente, vai cortar aquelas diretorias de coisa nenhuma, que sugam o dinheiro público:

E o Senado no ardor da verba maldita

Transformando a moralidade em padrão

Sabe sempre levar uma sacudida

E mostrar que de fato trabalha pela nação

Em outra frente de batalha, prossegue em todo o mundo a guerra contra a gripe suína, já com algumas vitórias:

Lave bem as mãos que ninguém passa

Nada de pânico em massa

Saúde que canta e vibra

Por nosso porco inteiro

Que é um bicho bem brasileiro

Ostentando com o focinho a sua fibra

Viu só? Nem tudo é futebol. Estes são os grandes marcos do noticiário. Maaaaarcoooos!!!

