Ganhando de quatro

Publicado pela 1ª vez em 22/12/2009

O ano termina com grandes conquistas dentro e fora dos locais de disputas, esportivas ou não, deeeeeeste país. Aqui ou lá fora, nossos atletas deram show. Alguns se destacaram mais. Quatro vezes mais.

A fantástica Marta deixou a concorrência para trás, mas muito para trás. Com dribles desconcertantes e muita alegria de viver e jogar, foi eleita pela quarta vez seguida a melhor jogadora de futebol do mundo. É TETRA!

O homem-peixe César Cielo espirrou água em todo mundo que pensou em alcançá-lo. Só pensou porque nem chegou perto. Ele ganhou dois ouros e bateu dois recordes mundiais nos fazendo chegar às raias da loucura. É TETRA!

A jovem judoca Sarah Menezes ficou bem conhecida e respeitada, com três ouros e mais um título mundial. Superou muitas adversárias, deixando todas no chão. É TETRA!

O grande goleiro Júlio César, titular da Seleção, voltou a fazer bonito na Itália. Conquistou o quarto título do campeonato nacional com a Inter de Milão e já está a caminho do quinto. É TETRA!

E a nossa laboriosa Polícia Federal, mais uma vez, não refugou. Trabalhou duro de novo e prendeu 4.534 pessoas em 281 operações, com destaque para o combate à corrupção. O número de prisões foi 14% superior ao do ano passado. Olha o quatro aí de novo. É TRETA! É TRETA!

(Com a colaboração de Frank Fortes)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.