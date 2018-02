Futebol e balas

Publicado pela 1ª vez em 30/10/2009

Como hoje é sexta-feira de feriadão prolongado, vamos dar mais algumas dicas de filmes para relaxar durante a folga. São todos do mesmo ator, que sempre tem atuações memoráveis.

A primeira é o clássico MEU PÓDIO SERÁ TUA HERANÇA. O filme conta a história de um técnico de futebol muito ranzinza, que reclama pelos cotovelos. O ponto alto é a cena em que ele faz cara de bravo até na hora de receber o troféu por mais uma conquista.

Ainda na linha Cult, outra boa pedida é ARDIDO COMO PIMENTA. No filme, um técnico de futebol que era vermelho vira verde e tenta ficar mais zen por um tempo. Ele se esforça, mas quando ouve perguntas que não gosta volta a dar declarações apimentadas.

Os amantes do cinema brucutu também têm vez na trajetória deste grande astro. Em O EXTERMINADOR DO PASSADO, ele ressurge em grande estilo depois de alguns fracassos e acaba de vez com os maus resultados. Com uma metralhadora de frases de efeito, o técnico atira para todos os lados, diz que não é burro e termina com uma declaração ameaçadora: “Hasta la vista, baby!”.

Escolha o programa, curta numa boa e desligue o celular. Se não for assim, O BINA não o deixará sossegado no cinema.

