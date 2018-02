Fundos desprotegidos

Publicado pela 1ª vez em 16/03/2010

As imagens de um ingênuo protesto ganham o mundo e chamam a atenção neeeeeeste país de cuecas valorizadas. Em Roma, cerca de 50 políticos arriaram as calças diante da prefeitura para reclamar da falta de fundos.

Eram vereadores e subprefeitos nervosos com o corte de verbas determinado pelo prefeito. Os manifestantes reclamaram do abandono da cidade e pediram recursos em abundância.

Foi uma maneira grotesca, rudimentar, quase pré-histórica, de mostrar as partes mais íntimas do descaso administrativo que faz a população rebolar.

É triste ver um povo tão querido por nós passar por tamanho constrangimento sem receber nadica de nádegas em troca. Temos muita sorte por não conviver com uma situação tão ridícula como essa.

Aqui, sim, nossos legítimos representantes dão a devida importância às cuecas. Neles, depositamos as nossas mais ricas esperanças. São homens públicos com uma conduta digna de notas, notas e mais notas. Mamma, son tanto felice!

