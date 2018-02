Folia parlamentar pra lamentar

Publicado pela 1ª vez em 17/02/2009

Às vésperas do carnaval, nossos deputados discutem o quesito evolução do próprio bolso.

A idéia é juntar a verba indenizatória ao salário, assim como letra do samba e melodia, totalizando 27 mil reais por mês.

Na comissão de frente da proposta, quase não há divergências partidárias, só harmonia.

O enredo começou com o deputado do castelo, suspeito de fazer uma folia com a verba.

Para acabar com a fantasia, surgiu a proposta de expor as notas fiscais dos parlamentares, como biquíni de passista à procura da fama.

A turma do abre-alas entrou em cena ao sentir que o carro alegórico poderia ficar emperrado na avenida.

Com alegorias e adereços e sorriso de mestre-sala e porta-bandeira, os sambistas congressistas só pensam nas notas. Zero. Nota zero. Bateria neles!

