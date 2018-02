Folia cinematográfica

Publicado pela 1ª vez em 12/02/2010

A semana termina com um pé na folia no país do carnaval, mas tem gente que não gosta da festa. Então, aí vão as dicas de filmes para quem quer ficar longe da bagunça.

A primeira é ARRECADAÇÃO FATAL, que apresenta a trajetória de um político louco por dinheiro. Ele começa de mansinho, com uma cédula aqui e outra ali, até não saber mais onde enfiar a dinheirama que o persegue implacavelmente. Repare na cena da comissão de frente, que é o ponto alto da trama.

Outra dica imperdível é o emocionante MAÇOS DE TERNURA. Um governante bondoso e cheio de amigos tem uma bela relação de cumplicidade com montes e mais montes de grana graúda e distribui tudo em guloseimas para os pobres. Apesar disso, o sujeito se sai bem no quesito evolução de patrimônio.

Para quem gosta de casos tórridos, vale ver com muita atenção o escaldante 9 E MEIA SEMANAS SEM PUDOR. A história mostra um bando que faz um bacanal com dinheiro público em várias posições, sempre com ângulos muito favoráveis. A turma não perde o rebolado e dá um show de fantasia para explicar os flagrantes.

Seja qual for a escolha, o importante é não se furtar da oportunidade de ter uma boa diversão. Não se furte porque alguém já está fazendo isso por você. E com muita alegoria!

