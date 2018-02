Folguedos folgados

Publicado pela 1ª vez em 16/06/2009

Chegou a época das quadrilhas e todo mundo quer participar das festas. Nossos parlamentares também são devotos de Santo Antonio, São João e São Pedro e têm o direito sagrado de dançar.

Vamos recebê-los com carinho e entoar os grandes sucessos de ontem, hoje e sempre, em folguedos de pleno regozijo. Pra começar:

Sessãozinha de melão

É de votação

É de emenda meia boca à Constituição

Figurão está dormindo

Não me ouve não

Acordai, acordai, acordai, figurão

Outra que atrai multidões:

O dinheirão vai subindo, vem caindo na conta numa boa

O plenário é tão lindo e tem gente à toa

São João, São João!

Acende a trabalheira no meu senadorzão

Essa também é muito pedida:

Cai, cai, verbão

Cai, cai, verbão

Aqui na minha mão

Não vou lá, não vou lá, não vou lá

Tenho preguiça de votar

Mais uma que não pode faltar no repertório:

Pula a fogueira, deputada-iá

Pula a fogueira, deputado-iô

Cuidado para não se queimar

Olha que a fogueira já queimou o meu senador

Ah, tem muito mais. Mas o negócio é não cantar e dançar tudo de uma vez pra não cansar o parlamentar. Também é preciso forrar o estômago pra agüentar o tranco. Vai uma batata quente assando aí???

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.