Folgado e bem pago

Publicado pela 1ª vez em 25/08/2009

Hoje é dia de festa para milhões de brasileiros folgados que trabalharam a vida inteira e agora podem gozar de polpudas aposentadorias. Além de curtir férias permanentes, os felizardos podem comemorar ainda mais.

Para 23 milhões de sortudos, uma verdadeira fortuna vai pingar na conta a partir de hoje, com a primeira parcela do 13º salário. A turma de vovôs e vovós já vai poder pensar no Natal.

Como se não bastasse tamanha dinheirama, a alegria poderá ser ainda maior para os bem-aventurados que conseguiram a façanha de ganhar um pouquinho mais do que um salariozão minimozão.

Bondoso, o governo finalmente vai abrir ainda mais a mão e arrumar um jeito de conceder aumentos reais. Ou seja, além de receber um negócio que já tem o nome de benefício, esse pessoal ainda vai ter reajustes acima da inflação! Pode ser mais de seiszão por cento já no ano que vem!

E o pior é que ainda tem gente reclamando e achando que precisa ganhar mais, mais e mais. Os aposentados e pensionistas recebem muuuuuuito acima disso. Basta fazer as contas direito. É 1-7-1 todo ano!

