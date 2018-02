Férias que dão trabalho

Publicado pela 1ª vez em 11/01/2010

Na agitação entre o ano que termina e o que começa, emendada pelas férias, nem todo mundo consegue se falar direito. Tem gente que não se vê desde 2009! De volta ao batente, aqui vão algumas mensagens positivas a quem ainda está distante.

Boa revisão do carro, o melhor amigo de muito homem por aí. Feliz troca da correia dentada, que já estava ficando banguela. Muito sucesso com as novas pastilhas de freio porque as antigas estavam muito chupadas.

Felicidades com o zerado jogo de velas. Fazemos votos de que tudo de bom venha dos novíssimos filtros de combustível, óleo e ar, sem contar o indispensável aditivo do radiador. Que a substituição dos pneus carecas seja cheia de prosperidade, quando a calibragem não der mais jeito. E muito dinheiro no bolso para o IPVA também.

Longe do bicho de quatro rodas e com os pés na areia, muita saúde pra dar e vender, com água de coco a 4 reais, milho no capricho a mais 4, amendoim, caju, sorvete, churros e o que mais vier, com preços de alto teor etílico e longos intervalos no caixa eletrônico para reabastecimento, sem esquecer dos desejos de muita alegria com o IPTU e o material escolar.

Para quem ainda está passando pela aventura das merecidas férias, muita calma nessa hora porque tudo passa. E ao voltar ao trabalho, bom descanso!

