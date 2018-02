Feras à solta

Publicado pela 1ª vez em 01/03/2010

A partir de hoje, está aberta a temporada nacional de caça ao contribuinte. Um leão faminto já espera pelas declarações do imposto de renda. Ele está atento e vai ficar de olho em raposas espertas e coelhos que saem das cartolas.

O bicho da juba continua uma fera com os gastos educacionais. Na matemática leonina, dois mais dois é igual a três, ainda que o cidadão fique de quatro para pagar a escola dos filhos.

Para encarar o rei da selva tributária, é melhor evitar deduções apressadas que podem deixar o sujeito cada vez mais abatido. Mas o leão ainda é magnânimo com quem gasta com saúde. Basta ficar doente para aproveitar a benesse concedida.

Só que é tremendamente injusto apontar o senhor do rugido como único mordedor de bolsos desavisados. Considerando impostos e taxas federais, estaduais e municipais, os ais, ais, ais do brasileiro vão atingir ainda hoje a marca de 200 bilhões de reais neste ano.

Então, muito cuidado com outros animais à solta por aí. Além do leão, mais bichos com instintos arrecadatórios ferozes dão abocanhadas sem dó. Entre eles estão o tigre, a onça, a jaguatirica, a suçuarana e o gato. Sim, aqui até o gato é perigosíssimo!

