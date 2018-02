Felizes de novo

Publicado pela 1ª vez em 24/03/2010

Um fato lamentável que ocorreu ontem vai impactar a vida de todos nós, cidadãos, hoje e talvez nos próximos dias. Não será fácil conviver com tamanha dificuldade, mas vai passar e logo tudo ficará bem de novo. Então, só nos resta manter a calma e seguir em frente.

Os prejuízos com o infortúnio são incalculáveis e só serão superados com muito trabalho e extrema dedicação. A vida que parou por algumas horas será retomada porque o brasileiro tem esse espírito de sempre se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima.

O otimismo é a nossa grande marca e certamente conseguiremos recuperar o tempo perdido com o nefasto acontecimento. Muita coisa boa deixou de ser feita, é verdade. Só que não adianta ficar se lamentando. Nada de oh, dia, oh, azar, oh vida!

Vamos nos reerguer depois da inestimável perda que nos foi imposta. Xô, desânimo! Alguns vão demorar mais para recomeçar e precisarão de muito apoio e compreensão.

Mas hoje, mesmo cambaleando, podemos ficar felizes ao perceber que a vida continua. O Senado, a Câmara e os ministérios já voltaram a funcionar após o apagão que deixou Brasília sob o domínio das trevas. Estamos salvos!

