Fazendo fita

Publicado pela 1ª vez em 29/01/2010

Está terminando uma semana bem recheada e inundada de notícias e que deixou muita gente preocupada. Então, para relaxar, aqui vão as já tradicionais dicas de filmes.

A primeira é O PECADO MORA AO LADO, que mostra a complicada e atrapalhada relação entre o locador e o inquilino de um apartamento. Cansado de ser alugado, o proprietário vê uma chance de se livrar do problema quando é aprovada uma nova lei do inquilinato.

Outra boa pedida é o drama E O VENTO LEVOU. Agricultores perdem plantações de feijão numa tempestade e consumidores sofrem com a alta do preço. O enredo é meio arroz com feijão, mas ainda rende muito.

Também vale dar uma espiada na exuberante produção A ILHA DA FANTASIA. Um governador e um grupo de deputados enfiam dinheiro por todos os cantos. Depois, procuram o senhor Roarke e o assistente dele, Tattoo, para pedir que tudo termine bem. O final é previsível, com meias e cuecas a salvo, mas vale pela naturalidade dos personagens.

E para fechar, uma dica especial é o clássico infantil ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS. Só tome cuidado com as crianças. Elas podem olhar para o lado e dizer: bobinho!

