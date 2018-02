Favor não perturbar

Publicado pela 1ª vez em 30/03/2009

O fim de semana teve um programão pra muita gente e eu confesso que fiquei feliz de estar no meio dessa multidão. É curioso como milhares de pessoas podem ter a mesma ideia e ir ao mesmo lugar quase que simultaneamente.

Sabe quando você já conhece um lugar, mas nunca prestou atenção nele? Pois foi o que aconteceu comigo. Nunca tinha reparado. Sabia que existia, mas ainda não tinha usufruído. Antes tarde do que nunca!

Que lugar é esse? É um sítio. Tudo calmo, sem perturbação, sem barulho, sem telefone tocando de manhã, de tarde, de noite. Sem ninguém querendo convencer você da grande oportunidade que está perdendo e que nunca mais terá, amargando um eterno arrependimento.

Em apenas dois dias, 20 mil pessoas foram a esse sítio, que fica na Internet. Quer ir lá também? Então digite procon.sp.gov.br. Existe uma porteira com uma placa de “Não Perturbe”. É só entrar que você logo vai ver um belo caminho chamado “cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing”. Depois do passeio, o visitante pode “estar conseguindo” o merecido sossego.

Nota do Autor: Nada contra as empresas e os operadores de telemarketing. É um trabalho digno, mas é preciso ter bom senso para não exagerar na dose.