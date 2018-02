Fantasias da chuva

Publicado pela 1ª vez em 08/02/2010

Vários blocos já saíram às ruas no último fim de semana, antecipando o Carnaval. Mas o principal deles já está desfilando há muito mais tempo, causando o maior alvoroço.

O Bloco da Chuva chegou em dezembro e passou a se apresentar diariamente, num só arrastão. Todo mundo entrou na dança, até quem não gosta da folia.

Várias fantasias estão por aí, pra todo mundo ver. Uma das mais concorridas é a de Aquaman. Tem também a de Pirata, Jangadeiro, Perdido na Ilha, Rainha das Águas, Mulher-Enxurrada, Porcalhão do Lixo e Chato de Galocha.

Para os casais, as mais procuradas são as de Garrafinha PET e Boca de Lobo Entupida, um par perfeito. Já as crianças, preferem a de Peixinho e a de Marinheiro de Rua Alagada.

Mas no quesito originalidade, ninguém supera o Homem-Piscinão. Os poucos adeptos dessa fantasia dizem que a cidade está preparada para a chuva. Dez! Nota dez!

