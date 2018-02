Evolução em espécie

Publicado pela 1ª vez em 02/12/2009

O brasileiro, que já era feliz, ganha um motivo a mais para comemorar: aumentou a expectativa de vida neeeeeeeste país. Foram três anos a mais em uma década, o que na média dá 72 anos e 10 meses de muita experiência.

Os números do IBGE são animadores. Em 2050, espera-se que a longevidade atinja o patamar de 81 anos muito bem vividos, cheios de boas histórias para compartilhar.

Essa gente vai poder contar para os netos e bisnetos que houve um tempo em que se guardava dinheiro no colchão porque era mais seguro. A garotada não vai acreditar.

Imagine então a cara de espanto dos mais novos quando os bons velhinhos disserem que a humanidade avançou e que passou a esconder dinheiro na meia. A garotada não vai acreditar.

E no final, homens e mulheres de cabelos brancos ainda poderão bater no peito e relatar que foram testemunhas oculares do progresso incontestável da espécie, que passou a depositar dinheiro na cueca. A garotada não vai acreditar.

Em poucos anos, crianças precoces e curiosas vão perguntar:

– Vô, onde mais dá pra guardar dinheiro?

É melhor não falar mais nada. A garotada não vai acreditar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.