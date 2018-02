Esse é o cara!

Publicado pela 1ª vez em 02/04/2009

Torcedor é um bicho esquisito mesmo. Vai do amor ao ódio (e vice-versa) numa fração de segundos. Por causa de um empatezinho de nada, xinga o técnico, vaia, diz que ele não serve e faz piadinha com o nome do coitado. Isso quando não recorre a rimas de gosto duvidoso.

Aí, depois de uma goleada, esquece tudo, aplaude e grita o nome do grande estrategista do futebol com juras de amor eterno até o próximo tropeço. E para isso não tem diploma nem classe social. É todo mundo igual, da vibração ao palavrão.

Confesso que faço parte dessa categoria de doidos varridos e às vezes, só às veeeeeeezes, apelo para trocadilhos infames mirando no dito cujo que estiver de plantão na Seleção.

Mas agora não há o que contestar. O cara foi contra tudo e contra todos e mostrou que tem valor. Não adianta pegar no pé sem motivo. Afinal, ele não está aí por acaso. Já jogou com muita garra e talento e foi campeão mundial antes de ir para o banco de reservas. Então, gente, é hora de união. Vamos deixar as nossas diferenças de lado e agradecer todos juntos, num coro só, pela grande alegria que ele nos deu. Gracias, Maradona! Seis a um pra Bolívia foi do peru!

