Escandalosamente feliz

Publicado pela 1ª vez em 02/03/2010

Uma intensa discussão toma conta das rodas de conversas de cidadãos indignados deeeeeeeeeste país. O assunto ainda divide opiniões e gera debates inflados por paixões ideológicas, mas pelo menos serviu para mostrar que não somos um povo tão passivo como se pensava.

Já tem gente muito irritada com essa sucessão de molecagens que estamos vendo por aí. É uma atrás da outra, sem dó nem piedade! Quando parece que já aconteceu tudo, sempre aparece uma nova esperteza, cada vez com uma dose maior de ousadia.

Aos poucos, as pessoas vão saindo da pasmaceira e já conseguem perceber grandes jogadas que são armadas sem o menor constrangimento. É uma total falta de pudor que se apresenta de maneira descontraída e sem medo de castigo.

Mas agora surgem movimentos contra tamanha impunidade, que usa e abusa de dribles, que engana e sempre tenta levar vantagem para ganhar, ganhar e ganhar. Um verdadeiro escândalo! Esse Neymar, solto e bom de bola, é um perigo!

