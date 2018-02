Enxurrada de filmes

Publicado pela 1ª vez em 05/02/2010

Chega ao fim mais uma semana acalorada, abafada, esquentada, cheia, alagada, ilhada, molhada e apagada. Para relaxar, aqui vão as já tradicionais dicas de filmes, se a falta de energia e o excesso de água deixarem.

A primeira é A UM PASSO DA CALAMIDADE, que mostra um bairro onde os moradores estão alagados há quase dois meses. Cansados da situação, eles decidem que navegar é preciso, mas não embarcam mais em falsas promessas de solução do problema.

Para quem gosta de muita ação, vale dar uma espiada no eletrizante DURO DE SECAR. Um grandalhão obstinado passa por uma série de aventuras ao tentar escapar de uma chuva torrencial.

Outra boa pedida com diversão garantida para toda a família é o simpático O BICHO VAI MOLHAR. Animais dóceis e ferozes convivem pacificamente num zoológico até que um temporal afeta a vidinha deles. Os destaques são um elefante assustado com uma tromba d’água e uma girafa que bebe água em pé.

E para fechar, uma dica especial é o clássico O CÉU PODE ESPERAR. Assista com fé, mas sem se esquecer do guarda-chuva. O filme já faz sucesso entre aqueles que dizem que a cidade está preparada para a chuva, os chatos de galocha.

