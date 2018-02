Engordando o sono

Publicado pela 1ª vez em 23/03/2009

A Ciência acaba de comprovar algo que parecia óbvio: dormir pouco faz mal à saúde. A grande descoberta é que uma boa noite de sono ajuda a emagrecer porque libera mais doses do hormônio da saciedade e menos do danado hormônio da fome.

Em outras palavras, quem tem um sono tranquilo e reparador não assalta a geladeira! O problema é que a loucura do dia a dia vai sempre para a cama com a gente e fica puxando o travesseiro e o cobertor.

Como estamos numa segunda-feira, que é o Dia Nacional da Dieta, é bom pensar nisso e dar o primeiro passo na direção da cama. Nada de comidas pesadas, sobremesas suculentas e cafezinho à noite. Em vez de abrir a boca pra essas gostosuras, faça ginástica labial com boas bocejadas.

Assuntos de trabalho e notebook na cama? Nem pensar! Antes a caixa postal cheia do que a barriga cheia! Diminua também o noticiário político à noite para não ter vontade de abocanhar nada. Esse pessoal tem muito apetite.

Se nada disso der certo, o jeito é partir para a contagem. Esqueça os carneirinhos para não despertar a fome de churrasco. Siga uma dessas três dicas infalíveis:

Conte quantas vezes o Ronaldo apareceu correndo, bebendo água, cutucando um companheiro ou coçando a cabeça. Será um sono fenomenal.

Conte até 181, que era o número de diretores do Senado. Antes de chegar ao fim, você já estará dormindo, como eles no trabalho.

Conte quantas vezes o prefeito da sua cidade disse que não haverá mais enchente no próximo verão. O sono chegará feito enxurrada e vai arrastar você.

Viu como é simples? É só fazer isso que o sono será batata. Não, batuta é melhor. No dia seguinte, você vai acordar com bom humor e cumprimentar todo mundo, começando por quem mais gosta. Bom dia, geladeira!

