Encantos e perigos mil

Publicado pela 1ª vez em 23/03/2010

A Cidade Maravilhosa continua linda e cheia de encantos mil, mas o presidente deeeeeeeeeste país fez um alerta muito oportuno aos turistas estrangeiros, recomendando que não se embrenhem por lugares que não conhecem. Ele está coberto de razão. Todo cuidado é pouco para aproveitar sem riscos as nossas belezas naturais.

Só que o perigo não está apenas no Rio e pode atacar também em outras regiões. No Planalto Central, há uma bela cidade, muito bem projetada e orgulho nacional, cheia armadilhas para os mais desavisados, sejam estrangeiros ou nativos. Entre os maiores problemas do lugar estão as frequentes tempestades de panetones. Protejam as cabeças e os bolsos ao passar por lá.

Há também meias e cuecas aparentemente inofensivas, mas que no fundo, no fundo, bem no fundo, são terríveis. Surgem de repente e engolem dinheiro com apetite voraz. Olho nelas para evitar surpresas que podem deixar as vítimas peladas.

Fora isso, existe um perigo muito mais perigosamente perigoso e com alto grau de periculosidade que pode estar à espreita em qualquer lugar. Muita cautela com candidatos de todas as cores partidárias que se espalham por aí inaugurando obras prontas, quase prontas, quase, quase prontas, além de maquetes e pedras fundamentais. Nessas horas eles são todos iguais e chegam para atropelar. Embrenhe-se para ver!

