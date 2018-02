Eleição de lavada

Publicado pela 1ª vez em 29/09/2009

Candidatos às próximas eleições passaram mal na última noite. Os coitados não conseguiram dormir de tanta preocupação. Tudo por causa de um tal Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.

Os postulantes a trabalhar pelo bem comum estão atônitos em razão de um documento com um milhão e trezentas mil assinaturas que chega hoje à Câmara. O projeto de iniciativa popular é um chute no saco de boas intenções dos chamados “candidatos ficha suja”.

O comando da Casa já prometeu ra-pi-dez na vo-ta-ção da pro-pos-ta, que impede candidaturas de quem foi denunciado ou condenado por ter olho gordo ou mão grande.

É uma tremenda injustiça porque todos agiram assim “sem querer querendo” e agora só precisam de uma chance de mostrar que só querem se dedicar de corpo, bolso e alma à Nação.

Vamos dar um voto de confiança para que possam limpar a barra. Eles vão aprender a lavar, enxaguar e centrifugar. Depois, é só passar o ferro. Não, é melhor ficar com a roupa amassada mesmo.

