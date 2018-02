Efeitos devastadores

Publicado pela 1ª vez em 17/11/2009

Dois assuntos elétricos e rodoviários dos últimos dias ainda não tiveram uma explicação conclusiva, mas já há um culpado. Sim, o mesmo malfeitor foi o responsável pelo apagão e pela queda de três vigas do Rodoanel.

Ele parece despretensioso, sem maldade, mas está sempre por trás de acontecimentos desse tipo. É até inofensivo e muito bem cotado na praça. Só que na verdade é um falso, com duas caras.

Apesar de causar estragos, é muito popular e querido, principalmente por crianças e bons velhinhos. Mas não nos deixemos enganar porque ele é danado e não deixa pedra sobre pedra.

Já passou da hora de nossas autoridades acabarem de vez com isso, proibindo uma prática tão perigosa. Vamos dar um basta às ações nefastas desse tal de efeito dominó. Ele precisa parar de sair por aí, derrubando tudo que encontra pela frente.

Se o espertinho tentar se esconder é só vigiar um parente para chegar ao destruidor. O efeito dominó não desgruda do efeito cascata. Um faz e o outro explica. Estão sempre juntos, para todos os efeitos. E para nós, bem-feito.

