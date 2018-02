É um pássaro? É um avião?

Publicado pela 1ª vez em 10/02/2009

O mundo espera com expectativa por um herói capaz de derrotar uma perigosa vilã: Dona Crise.

Ela já foi chamada de marolinha e virou um tsunami que arrastou empregos por todo o mundo.

Mas agora há uma esperança: o Super-Obama vem aí com força total.

Ele já avisou que só o governo é capaz de salvar a economia americana. Mais ninguém.

O problema é que no Senado “daquele país” tem gente querendo fazer o papel de Lex Luthor.

O pacote de socorro ao trenzão fora dos trilhos deve ser aprovado hoje, apesar da kryptonita na mão de alguns parlamentares.

Nós, pelo menos, não temos do que reclamar. Nossos deputados e senadores vão formar comissões de acompanhamento para discutir a situação.

Por esta Dona Crise não esperava. Medidas enérgicas serão propostas logo. Logo depois do Carnaval. Estamos salvos. Salve-se quem puder!

