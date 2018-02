E que golaço!

Publicado pela 1ª vez em 10/09/2009

Hoje é dia de comemorar mais uma goleada da nossa seleção de craques. Eles vão pra cima sem medo do adversário e não dão bola pra cara feia.

Nossos rapazes dão dribles desconcertantes, chapéus espetaculares e chutes potentes. Quem tenta entrar no caminho deles fica tonto com tanta ginga.

Eles são muito astutos e enganam os marcadores dando o drible da vaca, passes de calcanhar e pedaladas alucinantes.

Outra característica fantástica do nosso time é olhar para um lado e jogar a bola para o outro. Na hora do pênalti, a paradinha é um golpe fatal. Ninguém consegue segurar.

Eles fazem o meio-de-campo com muito jogo de cintura e não se abalam com vaias nem com árbitros mal-intencionados. Quando saem perdendo ou ficam sob pressão, sempre conseguem se recuperar e ganhar de virada.

Ontem eles voltaram a provar que são os melhores nessa arte e cravaram mais um placar elástico: 370 a 32. Isso mesmo: 370 deputados votaram a favor da criação de mais de 7 mil cargos de vereadores neeeeeeeeste país. Vamos encher a Paulista pra comemorar. E… que cara-de-pauzaaaaaaço!

