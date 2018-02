É o Lobo!

Publicado pela 1ª vez em 23/07/2009

Caminhar pelas florestas deeeeeeeste país é um grande perigo. Tem sempre alguém à espreita para uma caçada implacável, capaz de acabar com as melhores e piores biografias.

Um exemplo de injustiça é o Lobo, que alguns chamam de Lobo Mau. Seus detratores ficam inventando histórias para desmoralizá-lo.

Dizem que ele engoliu a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho. A versão mentirosa corre por aí em textos e diálogos grampeados. Foi um tremendo mal-entendido. Na verdade, a interesseira vovó, sabendo do poder do Lobo na floresta, se expressou mal ao pedir um empreguinho sem concurso. Ela disse que queria uma boca e o prestativo Lobo resolveu atendê-la. Só isso.

Também é fantasiosa a lorota de que o Lobo teria atacado a Chapeuzinho. Ela que é uma chata e começou a fazer perguntas do tipo: “Por que esse bigode tão grande?”. O Lobo é muito discreto. Praticamente secreto. Só quer ajudar a família e os amigos sem ninguém saber.

Outra mentira deslavada é a suposta investida do Lobo contra os Três Porquinhos. Não foi nada disso. Ele só se defendeu dos “focinhudos” da oposição, que o ameaçavam dizendo que a casa ia cair. Depois do sopro, até ajudou os suínos, que receberam verbinhas como auxílio-paletó e auxílio-moradia.

Esta é a verdadeira biografia do Lobo. Ele não merece tamanho desprezo. Parem com esse emaranhado de denúncias! Vamos deixá-lo uivar em paz! Ele ama a paz!