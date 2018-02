Dramas do riso

Publicado pela 1ª vez em 19/03/2010

Chegou o dia de relaxar, se divertir e deixar para trás os assuntos chatos da semana. Para aproveitar bem o descanso, vamos às tradicionais dicas de filmes das sextas-feiras.

A primeira é a superprodução PETARDOS INGLÓRIOS. A história mostra um infeliz governante inacreditavelmente preso. O coitado toma uma paulada atrás da outra e vai parar no hospital. Mas os médicos dizem que ele ficará bom se conseguir controlar a compulsão por panetones. O país inteiro acompanha o drama em cadeia nacional.

Outra boa pedida é ver o sarcástico ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA. A capital de um país enfrenta um blecaute. No Poder Legislativo, homens de grande visão trombam uns nos outros e passam por apuros durante o apagão. A energia é religada, mas os pobres senhores continuam sem luz e cercados de fantasmas. Não se enxerga quase nada, a não ser o reluzente bigode do comandante da casa.

Para quem prefere enredos com maior profundidade, a dica é a refilmagem de VIAGEM AO FUNDO DO MAR. Um político vê o estado que governa perder dinheiro com a exploração de petróleo e enfrenta um deputado que é um poço de indiferença. O filme é intrigante e deixa uma pergunta no ar: “Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha?”.

Seja qual for a escolha, é bom levar um lenço e acabar logo com a pipoca. O balde vai ficar cheio de lágrimas. Vai ter gente chorando de tanto rir.

