Doces recheios

Publicado pela 1ª vez em 15/12/2009

A dez dias do Natal, é hora de garantir o panetone para não ficar sem a guloseima, que este ano caiu na boca do povo, principalmente em Brasília. Há muitas variedades para escolher e aqui vão algumas sugestões.

Uma delas é o delicioso cuecatone. De sabor forte, o bolo vem muito bem recheado.

Outra boa pedida é o meiatone. Apesar de a embalagem ser discreta, o conteúdo é riquíssimo.

Para fugir do comum, também vale experimentar o surpreendente embromatone. Cheio de essências, apresenta um aroma que é, é, é, é difícil de explicar.

Os apreciadores de novidades não devem deixar de provar o avassalador cascatone. Depois dele, todo o resto vai parecer mentira.

Já os mais abastados, certamente vão se extasiar com o incomparável impunetone. Esse é pra morder com voracidade e sem culpa. Pode se lambuzar à vontade porque não pega nada.

