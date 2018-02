Do panetone ao pepperone

Publicado pela 1ª vez em 03/12/2009

O mais recente escândalo deeeeeeeste país varre o Distrito Federal como um ciclone.

Políticos foram pegos turbinando os próprios bolsos com dinheiro feito silicone.

A falcatrua se espalhou e todos se disseram inocentes e vítimas de um aspone.

As imagens não são o que parecem e na verdade a dinheirama era só para comprar panetone.

As cenas são muito fortes e lembram os tempos de Al Capone.

Estratégias foram combinadas ao vivo, em cores e ao telefone.

Era muito dinheiro para dividir até alguém colocar a boca no trombone.

Cuecas e meias entraram em cena para esconder a grana de Dom Corleone.

Só que o esquema não é nada novo e não passa de um clone.

Eles confiam na impunidade da pizza de pepperone.

E o povo? O povo que se detone!

