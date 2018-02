Dinheiro… Molezinha, molezinha

Férias deixam a gente com mais preguiça, eu reconheço… Mas juro que não é falta de vontade de escrever. Reproduzo abaixo os principais trechos de um e-mail que recebi. É tão criativo, que… Olha, agora não dá pra falar. Vai lendo aí enquanto eu vou ali ganhar uns 900 mil reais e já volto.

LEIA COM ATENÇÃO ATÉ O FINAL, ISSO PODE TE AJUDAR MUITO!!

Primeiramente quero dizer que não estou aqui para ofender e nem desrespeitar ninguém. As ideias aqui expostas são verdadeiras e tem o único objetivo de ajudar a quem precisa, jamais prejudicar. (…) Bem, gostaria de falar para você sobre um método simples e incrível de ajuda mutua para ganhar “renda extra” utilizando a internet.

Para dizer a verdade eu não costumo repassar esses tipos de emails e confesso que nunca participei de nenhum, mas como não estou em uma boa situação financeira resolvi ler esse e acabei aderindo porque concluí que o método funciona e a proposta é muito boa para não querer tentar, pois com 30 reais você tem a chance de ganhar até $ 900 mil reais, ou mais. É isso mesmo, $ 900 mil reais ou mais!!! (…)

COMO FUNCIONA O MÉTODO:

Para ter a chance de receber R$900.000,00 (novecentos mil reais) ou mais, você precisa investir R$ 5,00 (cinco reais) em cada pessoa de sua lista, que se encontra no final deste email, ou seja, R$ 30,00 (trinta reais).

Após depositar ou transferir os R$ 5,00 (cinco reais), para cada uma das seis pessoas da sua lista, reproduza uma nova lista com seis participantes, tirando fora o nome da primeira pessoa da lista, ou seja, quem está na 1ª posição da lista que você recebeu sai e quem estava na 2ª posição passará para a 1ª posição da lista. Coloque seu NOME, NOME DO BANCO e sua CONTA CORRENTE OU POUPANÇA na 6ª posição, para você começar a receber os depósitos.

Seja honesto com você mesmo e com as pessoas participantes, respeite a lista e dê às outras pessoas a mesma oportunidade que está tendo, pense nisto. Tenha certeza de que o sucesso deste programa é garantido, só depende de você e de sua honestidade. (…)

Não se trata de pirâmide. Existem pessoas que ao receberem o programa não percebem a diferença de início e deixam de agir, ao passo que outras entendem melhor seu funcionamento, aderem e se dão muito bem, seguindo adiante e enviando os emails em quantidade adequada (mínimo de 250 emails) para um retorno mais satisfatório. Daí a grande importância de você ler e, se precisar, reler várias vezes para entender o processo com total clareza.

ACREDITE, VALE A PENA!

Gente, voltei. Sim, sou eu de novo. A mensagem salvadora que recebi foi de um sujeito que já diz ter quase 240 mil reais em poucos dias. Não tive tempo de preparar minha corrente da felicidade porque estava vendo o Papa Francisco falar sobre a sedução do dinheiro fácil. Peço perdão aos nomes da lista que me foi enviada. Continuarão pobres por minha causa. Por favor, não queiram que eu arda no fogo do inferno. Deixem-me por aqui, em paz, vivendo no paraíso dos trouxas mesmo.